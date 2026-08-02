Ramgarh News: परवरिश एडूकेयर में खो -खो प्रतियोगिता आयोजित
Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू के कुंदरियाबांध स्थित परवरिश एडूकेयर स्कूल में शनिवार को इंटर हाउस खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में
Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू के कुंदरियाबांध स्थित परवरिश एडूकेयर स्कूल में शनिवार को इंटर हाउस खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग कक्षा 3 से 5 व सीनियर वर्ग कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। दोनों वर्गों में नेहरू हाउस, गांधी हाउस, बिरसा हाउस व पटेल हाउस में बंटे खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ ही अनुशासित तरीके से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने तालियों व नारों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। प्रतियोगिता विद्यालय शिक्षिका संगीता कुमारी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। साथ ही जूनियर सेक्शन में येलो डे सेलिब्रेट किया गया। जिसमें बच्चे पीले फलों फूलों व चिड़ियों का रूप धारण कर स्कूल में उपस्थित हुए।
मौके पर उपस्थित विद्यालय निदेशक शैलेंद्र कुमार ने कहा, खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास व टीम भावना विकसित करते हैं। साथ ही बच्चों के रंग-बिरंगे रूप हमारे मन को खुशहाली से भर देता है। वहीं प्रबंधक निदेशक विकास कुमार सिंह ने कहा, ऐसी प्रतियोगिताए बच्चों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम हैं। विद्यालय समन्वयक रश्मि कुजूर ने जीत-हार से बढ़कर खेल भावना व सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षिकाएं व कर्मी मौजूद रहे।
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