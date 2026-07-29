Ramgarh News: रामगढ़ उपकारा में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था की जांच
Ramgarh News: रामगढ़ में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने उपायुक्त के निर्देश पर उपकारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में बंदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, खाद्य सामग्री की भंडारण व्यवस्था और स्वच्छता की जांच की गई। पेयजल व्यवस्था और किचन की साफ-सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।
Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। उपायुक्त के निर्देश पर बुधवार को जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने रामगढ़ उपकारा का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, खाद्य सामग्री के भंडारण तथा स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपकारा के किचन का निरीक्षण किया और ऑटोमैटिक रोटी मशीन की कार्यप्रणाली देखी। साथ ही बंदियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन तैयार किए जाने की प्रक्रिया की जांच की। किचन परिसर की साफ-सफाई और रखरखाव को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इसके बाद पेयजल व्यवस्था, जल स्रोतों और डायनिंग रूम का निरीक्षण किया गया।
अधिकारियों को बंदियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य सामग्री के गोदाम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री की विनिर्माण तिथि, अंतिम उपयोग तिथि और भंडारण व्यवस्था की जांच की गई तथा सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपकारा प्रबंधन को नियमित पेस्ट कंट्रोल कराने, किचन एवं गोदाम की साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और भोजन की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
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