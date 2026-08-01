Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: सीईओ ने किया वेंडिंग जोन में निर्माण कार्यों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में विकास एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीईओ ने भगवान बिरसा मुंडा बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रुप लैट्रिन निर्माण कार्य, वेंडिंग ज़ोन, और स्वच्छता संबंधी निर्देशों पर ध्यान दिया गया। सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

Ramgarh News: सीईओ ने किया वेंडिंग जोन में निर्माण कार्यों का निरीक्षण

Ramgarh News: ​रामगढ़, नगर प्रतिनिधि। छावनी परिषद क्षेत्र में विकास एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की तैयारी है। इसी उद्देश्य से छावनी परिषद सीईओ ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा बस स्टैंड परिसर का औचक निरीक्षण किया। ​इस दौरान सीईओ ने बस पड़ाव में बन रहे ग्रुप लैट्रिन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य प्रगति की गुणवत्ता की जानकारी ली। मौके पर मौजूद संवेदक एवं विभाग के अभियंता को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर काम करने के कड़े निर्देश दिए।

निर्माण कार्य और वेंडिंग ज़ोन का निरीक्षण

इस दौरान नए बस पडाव स्थित ​वेंडिंग ज़ोन का भी जायजा लिए। सीईओ ने वेंडिंग ज़ोन में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया।

स्वच्छता और व्यवस्था के निर्देश

उन्होंने निर्माणाधीन स्टालों,​ कच्चा मांस और मछली बिक्री स्थल पर स्वच्छता और व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश दिए। निर्मित एवं निर्माणाधीन स्टालों की जांच कर परिसर को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्य की समय सीमा

​सीईओ विवेक सिंह ने बताया कि शहर की सडकों पर खुले में मांस मच्छली की खरीद बिक्री पर पाबंदी रहेगी। सभी मांस मच्छली दुकानों को वेंडिंग जोन में लगाना है। कहा गया कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरे करने है। ताकि आम जनता और व्यवसायियों को जल्द से जल इसका लाभ मिल सके। सीईओ के साथ निरीक्षण में ओम प्रकाश चौहान, जेइ मो. फहीम और संवेदक आदि मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीईओ ने निरीक्षण के दौरान क्या देखा?
सीईओ ने बस पड़ाव में बन रहे ग्रुप लैट्रिन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और वेंडिंग ज़ोन के विकास कार्यों का निरीक्षण किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।