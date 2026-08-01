Ramgarh News: सीईओ ने किया वेंडिंग जोन में निर्माण कार्यों का निरीक्षण
Ramgarh News: रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में विकास एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीईओ ने भगवान बिरसा मुंडा बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रुप लैट्रिन निर्माण कार्य, वेंडिंग ज़ोन, और स्वच्छता संबंधी निर्देशों पर ध्यान दिया गया। सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
Ramgarh News: रामगढ़, नगर प्रतिनिधि। छावनी परिषद क्षेत्र में विकास एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की तैयारी है। इसी उद्देश्य से छावनी परिषद सीईओ ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा बस स्टैंड परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ ने बस पड़ाव में बन रहे ग्रुप लैट्रिन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य प्रगति की गुणवत्ता की जानकारी ली। मौके पर मौजूद संवेदक एवं विभाग के अभियंता को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर काम करने के कड़े निर्देश दिए।
निर्माण कार्य और वेंडिंग ज़ोन का निरीक्षण
इस दौरान नए बस पडाव स्थित वेंडिंग ज़ोन का भी जायजा लिए। सीईओ ने वेंडिंग ज़ोन में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया।
स्वच्छता और व्यवस्था के निर्देश
उन्होंने निर्माणाधीन स्टालों, कच्चा मांस और मछली बिक्री स्थल पर स्वच्छता और व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश दिए। निर्मित एवं निर्माणाधीन स्टालों की जांच कर परिसर को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।
निर्माण कार्य की समय सीमा
सीईओ विवेक सिंह ने बताया कि शहर की सडकों पर खुले में मांस मच्छली की खरीद बिक्री पर पाबंदी रहेगी। सभी मांस मच्छली दुकानों को वेंडिंग जोन में लगाना है। कहा गया कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरे करने है। ताकि आम जनता और व्यवसायियों को जल्द से जल इसका लाभ मिल सके। सीईओ के साथ निरीक्षण में ओम प्रकाश चौहान, जेइ मो. फहीम और संवेदक आदि मौजूद थे।
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