Ramgarh News: रोजी-रोटी कमाने आए मजदूरों पर आफत

Ramgarh News: कुजू के श्रीराम पावर एंड स्टील प्लांट में हादसे में घायल नौ मजदूरो का क्या था दोष बार-बार हो रहे हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल कुजू

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। रोजी-रोटी की तलाश में घर-परिवार से दूर कुजू पहुंचे मजदूरों के लिए श्रीराम पावर एंड स्टील प्लांट का काम अब खतरे से खाली नहीं दिख रहा है। प्लांट में फर्नेस भट्ठी के जोरदार धमाके के साथ फटने की घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। - घायल नौ मजदूर

घायलों की जानकारी हादसे में घायल नौ मजदूर राजेंद्र महतो हजारीबाग, कुंजलाल रविदास आरा कांटा रामगढ़, धनंजय सिंह पटना, परमेश्वर कुमार महतो नवाटांड़ रामगढ़, संजय प्रसाद रांचीरोड रामगढ़, विजय यादव दरभंगा, राजेंद्र महतो चटाक रामगढ़, रितेश राणा शिवपुरी हजारीबाग व रमेश ठाकुर नईसराय रामगढ़ शामिल हैं। इनमें दो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है।

औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फर्नेस में बार-बार ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। भारी तापमान और जोखिम भरे माहौल में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम हैं? क्या फर्नेस और उससे जुड़े उपकरणों की नियमित तकनीकी जांच होती है? यदि होती है तो लगातार हादसों की नौबत क्यों आ रही है?

- भयावह नजारा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि कुछ देर के लिए प्लांट परिसर में अफरातफरी मच गई। आसपास काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ की स्थिति बन गई। घायल मजदूरों को तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर मिलते ही उनके परिजनों की चिंता भी बढ़ गई।

सुरक्षा मानकों की माँग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने में जुटे रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता सीधे उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद केवल घायलों के इलाज तक मामला सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी तकनीकी जांच होनी चाहिए।

- सुरक्षा मानकों के जांच की उठने लगी है मांग

फर्नेस फटने की घटना ने यह सवाल फिर सामने ला दिया है कि मजदूरों की जिंदगी की कीमत आखिर कितनी है? जरूरत इस बात की है कि सुरक्षा मानकों की गंभीरता से जांच हो, कमियों को दूर किया जाए और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के ठोस इंतजाम किए जाएं। इधर प्लांट प्रबंधन ने मामले में सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता होने का दावा किया है। साथ ही इसमें चूक होने या तकनीकी खामियां होने दोनों को सामने रखते हुए जांच के बाद ही ठोस नतीजे पर पहुंचने का दावा किया। वहीं किसी भी सूरत में मजदूर हितों व सुरक्षा से समझौता न करने की बात कही गई।

फोटो कुजू 03 अस्पताल में भर्ती घायल मजदूर

कुजू 04 इलाज कराते मजदूर

कुजू 05 घटनास्थल पर धधकती भट्ठी

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