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Ramgarh News: व्यवहार न्यायालय में मुख्य प्रवेश द्वार व लिटिगेंट शेड का शिलान्यास आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय में आज मुख्य प्रवेश द्वार और लिटिगेंट शेड का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं व्यवहार न्यायालय पार्किंग शेड तथा

Ramgarh News: व्यवहार न्यायालय में मुख्य प्रवेश द्वार व लिटिगेंट शेड का शिलान्यास आज

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि।

व्यवहार न्यायालय में आज मुख्य प्रवेश द्वार और लिटिगेंट शेड का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं व्यवहार न्यायालय पार्किंग शेड तथा न्यायालय कक्षों में माइक और साउंड सिस्टम का उद्घाटन भी होगा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह रामगढ़ न्यायमंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश दीपक रौशन इन योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे।

आयोजन की तैयारियां

इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर न्यायालय परिसर में व्यापक तैयारियां की गई हैं।

सुविधाओं का विस्तार

बताया गया कि न्यायालय परिसर के सौंदर्यीकरण, आधारभूत संरचनाओं के विकास, साफ-सफाई तथा पक्षकारों, गवाहों और अधिवक्ताओं की सुविधाओं को लेकर न्यायाधीश दीपक रौशन पूर्व में कई आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुके हैं। इसी क्रम में न्यायालय परिसर में सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

महिला प्रतीक्षा कक्ष का उद्घाटन

कुछ दिन पूर्व ही महिला प्रतीक्षा कक्ष सह शिशु गृह तथा व्यवहार न्यायालय पैंट्री का उद्घाटन किया गया था। वहीं मई माह में कमजोर एवं संवेदनशील गवाहों की गवाही के लिए बनाए जाने वाले केंद्र का शिलान्यास भी किया गया था।

सर्विसेज के सचिव का बयान

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि न्यायालय परिसर में सुविधाओं के विकास से पक्षकारों, अधिवक्ताओं और गवाहों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।

अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेगा?
उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह रामगढ़ न्यायमंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश दीपक रौशन करेंगे।
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