Ramgarh News: ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : राजीव जायसवाल
Ramgarh News: दुलमी प्रखंड के जामसिंग गांव में सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने नए 100 केवीए ट्रांसफार्मरों का उद्घाटन किया। हाल ही में जलने के कारण गांव में बिजली संकट था, जिससे लोगों को कठिनाई हो रही थी। ग्रामीणों की समस्या सुनने पर उन्होंने त्वरित समाधान किया, जिससे गांव की बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ।
Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि। दुलमी प्रखंड के जामसिंग गांव में मंगलवार को दो नए 100 केवीए क्षमता वाले विद्युत ट्रांसफार्मरों का विधिवत उद्घाटन रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने फीता काटकर किया। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व गांव के दोनों ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पूरा क्षेत्र बिजली संकट से जूझ रहा था। ग्रामीणों को अंधेरे में रहने के साथ-साथ पेयजल, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही ग्रामीणों ने इस समस्या से सांसद प्रतिनिधि को अवगत कराया, उन्होंने त्वरित पहल करते हुए संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर दोनों नए 100 केवीए ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई।
इसके उपरांत आज गांव पहुंचकर उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया।गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जायसवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा बिजली समस्या का त्वरित समाधान कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजीव जायसवाल ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता की सेवा ही हमारा संकल्प है और जनसेवा के लिए यह जीवन पूर्णतः समर्पित है। क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया जाएगा। मौके पर दुलमी सांसद प्रतिनिधि बिक्की महतो, बरलंगा मंडल सांसद प्रतिनिधि मंशु बेदिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष मछेंद्र महतो, पवन पटेल, राजू महतो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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