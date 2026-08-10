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Ramgarh News: नवनियुक्त छात्र नेताओं ने अनुशासन, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ दायित्व निभाने की ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ में श्री कृष्ण विद्या मंदिर में रविवार को नेतृत्व, अनुशासन और कर्तव्य के साथ शपथ ग्रहण सह अलंकरण समारोह हुआ। कार्यक्रम में नवनियुक्त छात्र नेताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को प्रेरित करते हुए नेतृत्व की सफलता की बात कही। प्राचार्या ने सभी का आभार व्यक्त किया।

Ramgarh News: नवनियुक्त छात्र नेताओं ने अनुशासन, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ दायित्व निभाने की ली शपथ

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि श्री कृष्ण विद्या मंदिर में रविवार को नेतृत्व, अनुशासन, उत्तरदायित्व और कर्तव्यपरायणता की भावना से ओत-प्रोत शपथ ग्रहण सह अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और मंगलदीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद नवनियुक्त छात्र नेताओं को बैज और सैश पहनाकर उनके दायित्वों से अलंकृत किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल (अधिवक्ता), उपाध्यक्ष बजरंगलाल अग्रवाल, सचिव बिमल किशोर जाजू और कोषाध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से छात्र नेताओं को सम्मानित किया।

छात्र नेताओं का अलंकरण

हेड बॉय बिट्टू कुमार और हेड गर्ल अंशिका सिंह, वॉइस हेड बॉय हर्ष कुमार, वॉइस हेड गर्ल दीपिका अग्रवाल को विद्यालय के प्रमुख छात्र नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं स्पोर्ट्स कैप्टन अंकित कुमार और खुशी कुमारी को भी अलंकृत किया गया। सदनीय व्यवस्था के तहत टैगोर हाउस के कैप्टन प्रिंस कुमार, वाइस कैप्टन बॉबी कुमारी, पटेल हाउस के कैप्टन श्लोक कुमार, वाइस कैप्टन अर्चना कुमारी, सुभाष हाउस के कैप्टन अनीश कुमार, वाइस कैप्टन आराध्या कुमारी, नेहरू हाउस के कैप्टन सक्षम सिंह और वाइस कैप्टन लावण्या कुमारी ने दायित्व ग्रहण किया।

शपथ ग्रहण समारोह

हेड बॉय, हेड गर्ल, कैबिनेट सदस्यों ने विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखने, अनुशासन, ईमानदारी, निष्पक्षता और सेवा-भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ ली। ध्वज हस्तांतरण के माध्यम से सदनों की परंपरा, गौरव और जिम्मेदारी नई पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं को सौंपी गई। मुख्य अतिथि आनंद अग्रवाल ने छात्र नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि पद उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। नेतृत्व की सफलता इस बात में है कि उससे कितने लोग बेहतर बनने के लिए प्रेरित होते हैं। समारोह के अंत में हाउस मास्टरों ने अपने-अपने सदनों की जानकारी दी। प्राचार्या गुरप्रीत कौर ने अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

फोटो रामगढ़ : 01 : श्री कृष्ण विद्या मंदिर में शपथ ग्रहण व अलंकरण समारोह में उपस्थित विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी व प्राचार्या

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सामान्य प्रश्न

रामगढ़ में किस विद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह हुआ?
रामगढ़ में श्री कृष्ण विद्या मंदिर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
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