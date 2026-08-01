Ramgarh News: सीसीएल प्रबंधन ने अवैध खदान की कराई डोजरिंग

Ramgarh News: केदला, निज प्रतिनिधि। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल हजारीबाग प्रक्षेत्र की झारखंड उत्खनन परियोजना के मैगजीन घर के दक्षिण में शनिवार को वेस्ट बोकारो ओपी पुलिस के सहयोग से सीसीएल प्रबंधन ने अवैध कोयला खदान को डोजरिंग कर बंद कराया। इस संबंध में सुरक्षा प्रभारी ईश्वरी उरांव ने बताया कि रात के अंधेरे में कुछ कोयला चोर अवैध कोयला खनन करने का प्रयास कर रहे थे। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस के सहयोग से अवैध कोयला मुहाने की डोजरिंग कर बंद किया गया है। मौके पर वेस्ट बोकारो ओपी से सअनि सतेंद्र शर्मा, क्षेत्रीय सुरक्षा गश्ति दल के उजय कुमार सिंह, जगनारायण राम, राहुल मुर्मू, वन विभाग के अधिकारी के अलावे होमगार्ड के कई जवान मौजूद थे।