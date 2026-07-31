Ramgarh News: कोतो पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों कांवरिया, बाबा बैधनाथ धाम के लिए हुए रवाना
Ramgarh News: पतरातू प्रखंड के कोतो पंचायत से सैकड़ों कांवरिया बाबा बैधनाथ धाम के लिए रवाना हुए। कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिंह ननकी और मुखिया निधि सिंह ने इसका नेतृत्व किया। श्रद्धालुओं ने धाम के लिए रवाना होते समय पूजा अर्चना की और सभी को शुभकामनाएं दी गई।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। सावन के प्रथम दिन गुरुवार को पतरातू प्रखंड के कोतो पंचायत क्षेत्र से सैकड़ों कांवरिया बाबा बैधनाथ धाम के लिए रवाना हुए। जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता सह समाजसेवी जयप्रकाश सिंह ननकी और मुखिया निधि सिंह ने किया।
कांवरियों का जत्था
आस्था का यह जत्था कोतो से बाजे गाजे के साथ बाबा नगरी के लिए निकला। मौके पर समाजसेवी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचायत के श्रद्धालु बाबा के भक्तगण सेवा के लिए संकल्पित हैं। बताया कि उनकी ओर से पंचायत और इसके आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं को निरंतर तीर्थ यात्रा को लेकर सुल्तानगंज, देवघर, बासुकिनाथ धाम, कुंभ, प्रयागराज, काशी, विंध्याचल, अयोध्या और पूरी की यात्रा की व्यवस्था निरंतर कर रही है।
पूजा अर्चना और शुभकामनाएं
कांवरिया संघ का जत्था कोतो काली मंदिर में माथा टेक कर पीटीपीएस न्यू मार्केट मंदिर में पूजा अर्चना कर बोल बम के नारे के साथ नाचते ,गाते और झूमते निकला। मौके पर सभी कांवरियों को मुखिया निधि सिंह की ओर से शुभकामनाएं और मंगल यात्रा की कामना की गई। इस अवसर पर राहुल सिंह, रंजय कुमार, मनबोध महली, प्रेम, शिवम चौधरी, तुषार मिश्रा, प्रिंस, भीम,सुनील, विकास, मुकेश, चंदन, सुरेश, हेमंत,विनोद, रंजन देवी, मिट्ठू, सीमा राय, पूनम, सुमन, रंजीत, प्रमिला, प्रीति, पूसा, मुनि, अंजू, सुशीला, पूनम, अंजली, गीता, रीना, बसंती आदि सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए।
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