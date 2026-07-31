Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: कोतो पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों कांवरिया, बाबा बैधनाथ धाम के लिए हुए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: पतरातू प्रखंड के कोतो पंचायत से सैकड़ों कांवरिया बाबा बैधनाथ धाम के लिए रवाना हुए। कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिंह ननकी और मुखिया निधि सिंह ने इसका नेतृत्व किया। श्रद्धालुओं ने धाम के लिए रवाना होते समय पूजा अर्चना की और सभी को शुभकामनाएं दी गई।

Ramgarh News: कोतो पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों कांवरिया, बाबा बैधनाथ धाम के लिए हुए रवाना

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। सावन के प्रथम दिन गुरुवार को पतरातू प्रखंड के कोतो पंचायत क्षेत्र से सैकड़ों कांवरिया बाबा बैधनाथ धाम के लिए रवाना हुए। जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता सह समाजसेवी जयप्रकाश सिंह ननकी और मुखिया निधि सिंह ने किया।

ये भी पढ़ें:‘बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य’

कांवरियों का जत्था

आस्था का यह जत्था कोतो से बाजे गाजे के साथ बाबा नगरी के लिए निकला। मौके पर समाजसेवी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचायत के श्रद्धालु बाबा के भक्तगण सेवा के लिए संकल्पित हैं। बताया कि उनकी ओर से पंचायत और इसके आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं को निरंतर तीर्थ यात्रा को लेकर सुल्तानगंज, देवघर, बासुकिनाथ धाम, कुंभ, प्रयागराज, काशी, विंध्याचल, अयोध्या और पूरी की यात्रा की व्यवस्था निरंतर कर रही है।

ये भी पढ़ें:‘बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य’

पूजा अर्चना और शुभकामनाएं

कांवरिया संघ का जत्था कोतो काली मंदिर में माथा टेक कर पीटीपीएस न्यू मार्केट मंदिर में पूजा अर्चना कर बोल बम के नारे के साथ नाचते ,गाते और झूमते निकला। मौके पर सभी कांवरियों को मुखिया निधि सिंह की ओर से शुभकामनाएं और मंगल यात्रा की कामना की गई। इस अवसर पर राहुल सिंह, रंजय कुमार, मनबोध महली, प्रेम, शिवम चौधरी, तुषार मिश्रा, प्रिंस, भीम,सुनील, विकास, मुकेश, चंदन, सुरेश, हेमंत,विनोद, रंजन देवी, मिट्ठू, सीमा राय, पूनम, सुमन, रंजीत, प्रमिला, प्रीति, पूसा, मुनि, अंजू, सुशीला, पूनम, अंजली, गीता, रीना, बसंती आदि सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए।

जनरल प्रश्न

कांवरिया किस स्थान के लिए रवाना हुए हैं?
कांवरिया बाबा बैधनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं।
ये भी पढ़ें:किशनगंज : दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।