Ramgarh News: पीटीपीएस शाह कॉलोनी से सैकड़ों श्रद्धालु शिव भक्तों ने निकाली जलयात्रा
Ramgarh News: पतरातू में सोमवार को पहले सोमवारी पर सैकड़ों शिव भक्तों ने बाजे गाजे के साथ जल यात्रा निकाली। श्रद्धालुओं ने नलकारी नदी से पवित्र जल लाकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं के लिए शरबत और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की थी।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस शाह कॉलोनी शिव मंदिर से सोमवार को प्रथम सोमवारी पर बाजे गाजे के साथ सैकड़ों शिव भक्तों ने जल यात्रा निकाली। महावीर मंदिर प्रबंध समिति शाह कॉलोनी से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिला और पुरुष शिव भक्तों ने जल यात्रा निकाली। सभी शिव भक्त मां पंच बहनी मंदिर के निकट नलकारी नदी से पवित्र जल लेकर पुनः शाह कॉलोनी शिवालय पहुंचे। जहां पर बाबा भोलेनाथ का नियम पूर्वक जलाभिषेक किया। इसके पूर्व नलकारी नदी में मंत्रोचार के साथ पुरोहित शशि मिश्रा ने सभी शिव भक्तों का संकल्प कराया। इधर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शरबत, फूल, बेलपत्र, गंगाजल आदि की पूरी व्यवस्था की गई थी।
मौके पर मुखिया अजीत कुमार, संजय कुमार सिंह, गोबिंद प्रसाद, नीरज कुमार, सर्वेश सिंह, मनोज कुमार, रंजन भगत, सूरज नायक, मुकेश कुमार सिंह, तिलक कुमार, गोपाल अग्रवाल, आजाद चौधरी, रौशन कुमार, शिवम विराज, टुल्लू कुमार, अनिकेत कुमार, आदित्य, त्रिलोकी, सूरज दुबे, दशरथ सहित सैकड़ों श्रद्धालु माता और बहनें शामिल थे।
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