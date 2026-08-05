Ramgarh News: डीसी ऋतुराज स्वंय कई बार किया आयोजन स्थल का दौरा

Ramgarh News: नेमरा, प्रतिनिधि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को प्रस्तावित थी। जिसकी सफलता को लेकर जिला प्रशासन एक माह पूर्व से जुटा था। उपायुक्त ऋतुराज खुद से सभी प्रकार की तैयारियों का मॉनेटरिंग कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने बकायदे जिला के सभी पदाधिकारी अथवा निर्माण कार्य के एजेंसियों को अलग-अलग कार्यों का जिम्मे दे रखा था। ताकि कार्यक्रम की सफलता में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं हो सके। इसे लेकर उपायुक्त ऋतुराज समय-समय आयोजन स्थल लुकैयाटांड़ और नेमरा का दौरा किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों के कार्यों को पूर्ण करने का डेटलाइन तय कर दिया। इस बीच अपने दायित्य का धीमी गति से निर्वहन करने वाले पदाधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाया। साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति के बाबत जानकारी लेते रहे। जिसका सुखद परिणाम 4 अगस्त को ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने के साथ दिखा। महज पुण्यतिथि तक सीमित कार्यक्रम को विकास मेला के साथ पारितोषिक वितरण समारोह तक फैला दिया गया। जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास सह उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पारितोषिक वितरण हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं जिसका गुणगान करते दिखे। इसके अलावा दिशोम गुरु के 14 फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसके पूर्व लुकैया टांड़ में संचालित सोना सोबरन प्लस-2 उच्च विद्यालय को बिल्कुल नया रुप दिया गया। इसके तहत स्कूल का रंग-रोगन, स्कूल ग्राउंड पर पेवर ब्लॉक अधिष्ठापन, किनारा पर पौधरोपण, लाइट अधिष्ठापन का कार्य हुआ। साथ ही नेमरा के आसपास स्थित सभी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, आंगनबाड़ी चकाचक कर दिए गए। इसके तहत रंग-रोगन, पेवर ब्लॉक अधिष्ठापन और आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था किए गए।