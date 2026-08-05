Ramgarh News: डीसी ऋतुराज स्वंय कई बार किया आयोजन स्थल का दौरा
Ramgarh News: नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को मनाई गई। उपायुक्त ऋतुराज की संजीदगी से कार्यक्रम की तैयारियाँ पूरी की गईं, जिसमें विकास मेला भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की सराहना की और सोहराई पेंटिंग ने झारखंडी संस्कृति का जीवंत चित्रण किया।
Ramgarh News: नेमरा, प्रतिनिधि। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को प्रस्तावित थी। जिसकी सफलता को लेकर जिला प्रशासन एक माह पूर्व से जुटा था। उपायुक्त ऋतुराज खुद से सभी प्रकार की तैयारियों का मॉनेटरिंग कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने बकायदे जिला के सभी पदाधिकारी अथवा निर्माण कार्य के एजेंसियों को अलग-अलग कार्यों का जिम्मे दे रखा था। ताकि कार्यक्रम की सफलता में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं हो सके। इसे लेकर उपायुक्त ऋतुराज समय-समय आयोजन स्थल लुकैयाटांड़ और नेमरा का दौरा किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों के कार्यों को पूर्ण करने का डेटलाइन तय कर दिया। इस बीच अपने दायित्य का धीमी गति से निर्वहन करने वाले पदाधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाया। साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति के बाबत जानकारी लेते रहे। जिसका सुखद परिणाम 4 अगस्त को ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने के साथ दिखा। महज पुण्यतिथि तक सीमित कार्यक्रम को विकास मेला के साथ पारितोषिक वितरण समारोह तक फैला दिया गया। जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास सह उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पारितोषिक वितरण हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं जिसका गुणगान करते दिखे। इसके अलावा दिशोम गुरु के 14 फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसके पूर्व लुकैया टांड़ में संचालित सोना सोबरन प्लस-2 उच्च विद्यालय को बिल्कुल नया रुप दिया गया। इसके तहत स्कूल का रंग-रोगन, स्कूल ग्राउंड पर पेवर ब्लॉक अधिष्ठापन, किनारा पर पौधरोपण, लाइट अधिष्ठापन का कार्य हुआ। साथ ही नेमरा के आसपास स्थित सभी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, आंगनबाड़ी चकाचक कर दिए गए। इसके तहत रंग-रोगन, पेवर ब्लॉक अधिष्ठापन और आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था किए गए।
आकर्षक सोहराई ने जीवंत की झारखंडी संस्कृति
जिला प्रशासन के निर्देश पर उप स्वास्थ्य केंद्र नेमरा और लुकैयाटांड़ स्थित सोना सोबरेन सोरेन प्लस-2 उच्च विद्यालय के चहारदीवारी पर आकर्षक सोहराई पेंटिंग कराई गई। जिसने नेमरा की पावन धरती पर झारखंड संस्कृति को जीवंत कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कार्यक्रम में पहुंचे तमाम अतिथियों का ध्यान आकृष्ट किया। समीप से गुजरने वाले लोग आकर्षक सोहराई पेंटिंग को नजदीक से देख रहे थे। साथ ही कई लोग फोटो खिंचवाते और रील बनाते देखे गए। सोहराई पेंटिंग संपन्न कराने वाले सूरज कुमार, लवलेश बेदिया, चितरंजन आदि ने कहा ऐसे तो कई स्थानों पर सोहराई पेंटिंग कराया है। लेकिन दिशोम गुरु के गांव में सोहराई पेंटिंग कराने पर गर्व की अनुभूति हुई। साथ ही झारखंड संस्कृति को दीवारों पर उकेरने में काफी आनंद आया। जिला प्रशासन की पहल पर विलुप्त हो रही सोहराई पेंटिंग को पुर्नजन्म देने का काम किया है। इसके लिए सभी ने जिला प्रशासन का आभार जताया। दिशोम गुरु शिबु सोरेन की पहली पुण्य तिथि 4 अगस्त को प्रस्तावित होने के साथ सुरक्षा और यातायात व्यवस्था गंभीर चुनौती थे। जिसे लेकर एसपी मुकेश लुनायत ने खुद कमान संभाल रखी। उन्होंने गोला चौक से नेमरा तक अलग-अलग टुकड़ियों में सशस्त्र बल के जवानों की तैनाती की थी। भारी भीड़ जुटने के अंदेशा को लेकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त के लिए मजिस्ट्रेट के साथ सशस्त्र बलों के जवान तैनात किए गए थे। कार्यक्रम के दिन भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया था।
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