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Ramgarh News: पतंजलि योग समिति ने मनाया जड़ी बूटी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: पतंजलि योग समिति की ओर से मंगलवार को स्टीम कॉलोनी पतरातू के दुर्गा मंडप प्रांगण में जड़ी बूटी दिवस मनाया। यह

Ramgarh News: पतंजलि योग समिति ने मनाया जड़ी बूटी दिवस

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतंजलि योग समिति की ओर से मंगलवार को स्टीम कॉलोनी पतरातू के दुर्गा मंडप प्रांगण में जड़ी बूटी दिवस मनाया। यह आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। आचार्य बालकृष्ण की जन्मदिन पर लोगों को समिति की ओर से लोगों को जड़ी बूटी के पेड़ दिए गए। साथ ही जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर योग शिक्षक राजकुमार श्रीवास्तव, बबन तिवारी, रूपम नारायण, अंजिला देवी,ललिता देवी, सुनीता देवी शामिल थे।

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