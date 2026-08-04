Ramgarh News: पतंजलि योग समिति ने मनाया जड़ी बूटी दिवस
Ramgarh News: पतंजलि योग समिति की ओर से मंगलवार को स्टीम कॉलोनी पतरातू के दुर्गा मंडप प्रांगण में जड़ी बूटी दिवस मनाया। यह
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतंजलि योग समिति की ओर से मंगलवार को स्टीम कॉलोनी पतरातू के दुर्गा मंडप प्रांगण में जड़ी बूटी दिवस मनाया। यह आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। आचार्य बालकृष्ण की जन्मदिन पर लोगों को समिति की ओर से लोगों को जड़ी बूटी के पेड़ दिए गए। साथ ही जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर योग शिक्षक राजकुमार श्रीवास्तव, बबन तिवारी, रूपम नारायण, अंजिला देवी,ललिता देवी, सुनीता देवी शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।