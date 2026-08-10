Ramgarh News: ड्यूटी जाने के दौरान हार्ट अटैक से सीसीएलकर्मी का निधन

Ramgarh News: भुरकुंडा में सीसीएल आर्म गार्ड प्रमोद नारायण सिंह की ड्यूटी जाते समय हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 58 वर्षीय प्रमोद ने ड्यूटी के लिए निकलते ही तबीयत बिगड़ने के बाद भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार दामोदर तट पर किया गया, जहां परिवार और यूनियन के सदस्य शामिल हुए।

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि।

भुरकुंडा रिवरसाइड विद्यार्थी क्लब निवासी सीसीएल आर्म गार्ड प्रमोद नारायण सिंह का ड्यूटी जाने के दौरान हार्ट अटैक आने से शनिवार रात्रि निधन हो गया। रिवरसाइड स्थित सीसीएल के रीजनल वर्कशॉप में पदास्थापित प्रमोद नारायण सिंह 58 वर्ष के थे। परिजनो के अनुसार शनिवार रात्रि वे ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन घर से करीब दो सौ मीटर जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिवार और दोस्तों का सहयोग इसके बाद आरसीएमयू (इंटक) सौंदा डी शाखा सचिव जयंत तुरी रात पूरी रात परिजनो के साथ अस्पताल में मौजूद रहे। वहीं दूसरे दिन रविवार को आरसीएमयू के क्षेत्रीय सचिव राजू यादव, भुरकुंडा शाखा सचिव शिवशंकर पांडेय, त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति सदस्य गणेश राम, बाल्मीकि यादव आदि ने अस्पताल पहुंच कर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। आगे यूनियन ने एसओपी अजय कुमार से वार्ता की। इसके बाद एसओपी ने आश्रित परिवार को एक माह के भीतर नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया गया।

अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तत्पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेजा गया। वहीं शाम को शव की अंत्येष्टि दोमुहान दामोदर तट पर कर दिया गया। मुखाग्नि बड़े पुत्र राहुल कुमार ने दिया। अंत्येष्टि में मुखिया विकास पांडेय, जयंत तुरी, मुकेश कुमार, प्रकाश कुमार, रंजन कुमार, सौरभ कुमार, सतेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, पवन सिंह, राजा सिंह, चुन्नू सिंह, रोशन सिंह आदि शामिल हुए। प्रमोद नारायण सिंह अपने पीछे पत्नी समेत दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं।

-- फोटो संख्या भुरकुंडा 01:- प्रमोद नारायण सिंह की फाइल फोटो