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Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा पर ओशो साधकों ने किया गुरु वंदन, ध्यान, सत्संग और पुस्तक विमोचन का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ के गांधी घाट स्थित ध्यान और प्रार्थना सभा केंद्र में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ओशो फ्रेगरेंस के तत्वावधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी प्रेम पारिजात ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि साधकों ने ध्यान और भजन-संगीत का आनंद लिया। हंसी के खजाने पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा पर ओशो साधकों ने किया गुरु वंदन, ध्यान, सत्संग और पुस्तक विमोचन का आयोजन

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामगढ़ के गांधी घाट स्थित ध्यान और प्रार्थना सभा केंद्र में ओशो फ्रेगरेंस के तत्वावधान में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, गुरु वंदना और गुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुई। साधक मित्रों ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए गुरु महिमा का गुणगान किया। मुख्य वक्ता स्वामी प्रेम पारिजात कमल बगड़िया ने कहा कि गुरु ही वह शक्ति हैं, जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है।

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उन्होंने संत कबीर के दोहों, भगवान राम, हनुमान सहित विभिन्न महापुरुषों के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए बताया कि गुरु के प्रति समर्पण और सांसारिक मोह-माया का त्याग ही आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है।कार्यक्रम में ओशो वाणी के माध्यम से साधकों को प्रेरित किया गया और सूक्ष्म डायनेमिक ध्यान का अभ्यास कराया गया, जिससे उपस्थित साधकों ने नई ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। इस अवसर पर ओशो फ्रेगरेंस आश्रम, सोनीपत में रामगढ़ इकाई के तत्वावधान में हंसी के खजाने पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया, जिसमें ओशो शैलेंद्र के प्रवचनों में सुनाए गए 350 प्रेरक चुटकुलों का संकलन है। कार्यक्रम के अंत में भजन-संगीत के साथ उत्सव मनाया गया। खुशी श्याम, ओशो संतोष और मां दीपा वर्मा ने गुरु महिमा पर अपने विचार रखे, जबकि ओशो मनोज वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संयोजन अजय गुप्ता ने किया। समारोह में स्वामी अजय गुप्ता, स्वामी श्याम, स्वामी संतोष अग्रवाल, स्वामी रोशन अग्रवाल, स्वामी गणेश गुप्ता, मां पूनम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ध्यान प्रेमी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने शिव योगी के चरणों में नमन कर कार्यक्रम का समापन किया।

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