Ramgarh News: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिद्दी में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया
Ramgarh News: गिद्दी में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। मुख्य अतिथि सूरज चन्द्र गोस्वामी और दिनेश्वर गंझू ने दीप प्रज्वलित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने गुरु का महत्व बताकर शिष्यों की महत्ता पर चर्चा की। छात्रों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और शिक्षकों को सम्मानित किया।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिद्दी बस्ती में बुधवार गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। सर्वप्रथम में बतौर मुख्य अतिथि अभिभावक सूरज चन्द्र गोस्वामी, दिनेश्वर गंझू ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सरस्वती वंदना हुई। फिर अतिथियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार मिश्रा ने बच्चों को संबोधित करते हुए गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व के बारे में बताते हुए आरुणि और एकलव्य जैसे शिष्यों की चर्चा किया। विद्यालय की छात्रा अंजली कुमारी, कृतिका कुमारी, छात्र पीयूष कुमार, अंकित गोस्वामी, अभिषेक कुमार ने भी विचार व्यक्त कर गुरुओं के प्रति सम्मान को प्रकट किया।
जबकि विद्यालय के आचार्य सहजानंद मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर शिक्षक प्रदीप पाल, रंधीर सिंह सहित अन्य शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे।
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