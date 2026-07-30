Ramgarh News: हरे रामा-हरे कृष्णा के बोल से गूंजा बुढ़वा महादेव मंदिर
Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भुरकुंडा के बुढ़वा महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। हरे रामा, हरे कृष्णा का संकीर्तन वातावरण में भक्तिरस भर गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बाबा नरसिंह महाराज की प्रतिमा पर अंगवस्त्र अर्पित कर हुआ, और प्रसाद वितरण के साथ समाप्त हुआ।
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कोयलांचल के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। पूरे मंदिर परिसर में हरे रामा, हरे कृष्णा के भक्तिमय संकीर्तन से वातावरण भक्तिरस में सराबोर हो गया। श्रद्धालुओं ने गुरुजनों का वंदन कर सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा नरसिंह महाराज की प्रतिमा पर अंगवस्त्र अर्पित कर गुरुचरणों की वंदना के साथ हुई। इसके बाद मंदिर प्रांगण में समाजसेवी आनंद दुबे के सौजन्य से 12 घंटे के अखंड हरि-कीर्तन का शुभारंभ हुआ। हरि-कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और झूमते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन किया।
पूजा-अर्चना के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री बुढ़वा महादेव समिति के अध्यक्ष रुदल रावत, मुख्य पुजारी अशोक तिवारी, संरक्षक सह उपमुखिया संजीत राम, कोषाध्यक्ष डब्लू पांडेय, उपाध्यक्ष भीखम राजभर, शंभू दुबे, सह कोषाध्यक्ष सुनील बैठा, नरेंद्र कुमार, शशि दुबे, दिनेश गौड़, अशोक कुमार, गोपाल करमाली, गनी साव स्वर्णकार, संदीप मुंडा, जीतन साव, कृष्णा गिरी, किशोर ठाकुर आदि ने योगदान दिया।
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