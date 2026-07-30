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Ramgarh News: श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: एसवीडी पब्लिक स्कूल बरकाकाना में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों को सम्मानित करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। मुख्य अतिथि ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

Ramgarh News: श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। एसवीडी पब्लिक स्कूल बरकाकाना में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, उत्साह पूर्ण वातावरण में बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि विद्यालय के निदेशक संजय कुमार, विशिष्ट अतिथि बिंदेश ओझा एवं विद्यालय की प्राचार्या सनीता कुमारी ने दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए स्वागत गीत, प्रेरणादायक भाषण, कविता एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों ने सभी शिक्षकों का तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित कर एवं सम्मान-पत्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि गुरु वह प्रकाश हैं, जो अज्ञानरूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

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गुरु के मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ श्रेष्ठ संस्कार भी ग्रहण करते हैं। विद्यालय की प्राचार्या सनीता कुमारी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान एवं कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है।उन्होंने विद्यार्थियों से सदैव अपने गुरुजनों के आदर्शों का पालन करने तथा अनुशासित एवं संस्कारित जीवन जीने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन सभी शिक्षकों के सम्मान, गुरु वंदना एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं, देवाशीष बनर्जी, वंदना रॉय, मो रियासत, अजय कुमार, मुजम्मिल अंसारी, राहुल सिंह, खुशबू मल्होत्रा, मीनाक्षी प्रसाद, रंजन कुमार, चंदन कुमार, शिवांगी बासु, अंजली कुमारी, जिया फातिमा, पुष्पा कुमारी, सुनीता कुमारी टू, मुस्कान कुमारी, कोमल वर्मा, सुनीता कुमारी वन, निधि मित्तल, आरती कुमारी, आरती मिश्रा, नीतू पाठक आदि उपस्थित थे।

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