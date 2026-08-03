Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: मांडू विधायक ने गिद्दी में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: सामुदायिक भवन बनने से पंचायत वासियों को सार्वजनिक कार्य मे सुविधा होगीमांडू विधायक और अरगड्डा जीएम ने सोमवार को गिद्दी क पंचायत और गिद्दी ख पंचायत में

Ramgarh News: मांडू विधायक ने गिद्दी में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। मांडू विधायक और अरगड्डा जीएम ने सोमवार को गिद्दी क पंचायत और गिद्दी ख पंचायत में दो अलग-अलग सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने कहा दोनों पंचायत में दो अलग-अलग सामुदायिक भवन बनने से पंचायत वासियों को शादी ब्याह व सार्वजनिक कार्य में सुविधा होगी। अरगड्डा जीएम सत्यजीत कुमार ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर अरगड्डा के अधिकारी राजीव कुमार, गिद्दी पीओ आरके सिंह, क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जेडआई खान, मुखिया कविता सिंह, उषा देवी, अरुण कुमार सिंह, गुड्डू यादव, अजय कुमार, चंदन सिंह, कुंजलाल प्रजापति, संजीत पटेल, विनोद प्रसाद, विनोद किस्कू, ऋषि दास, रामपुकार, रंधीर सिंह, प्रकाश सिंह, लोकेश सोनी, महादेव महली, राजू प्रजापति, यासिर आदित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।