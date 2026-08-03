Ramgarh News: मांडू विधायक ने गिद्दी में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया
Ramgarh News: सामुदायिक भवन बनने से पंचायत वासियों को सार्वजनिक कार्य मे सुविधा होगीमांडू विधायक और अरगड्डा जीएम ने सोमवार को गिद्दी क पंचायत और गिद्दी ख पंचायत में
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। मांडू विधायक और अरगड्डा जीएम ने सोमवार को गिद्दी क पंचायत और गिद्दी ख पंचायत में दो अलग-अलग सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने कहा दोनों पंचायत में दो अलग-अलग सामुदायिक भवन बनने से पंचायत वासियों को शादी ब्याह व सार्वजनिक कार्य में सुविधा होगी। अरगड्डा जीएम सत्यजीत कुमार ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर अरगड्डा के अधिकारी राजीव कुमार, गिद्दी पीओ आरके सिंह, क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जेडआई खान, मुखिया कविता सिंह, उषा देवी, अरुण कुमार सिंह, गुड्डू यादव, अजय कुमार, चंदन सिंह, कुंजलाल प्रजापति, संजीत पटेल, विनोद प्रसाद, विनोद किस्कू, ऋषि दास, रामपुकार, रंधीर सिंह, प्रकाश सिंह, लोकेश सोनी, महादेव महली, राजू प्रजापति, यासिर आदित थे।
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