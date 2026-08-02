Ramgarh News: नगर उपाध्यक्ष ने अरगड्डा में श्रावणी मेला का उद्घाटन किया
Ramgarh News: सावन माह के पावन अवसर पर अरगड्डा गुरुवार बाजार में भव्य श्रावणी मेला का शुभारंभ किया गया. इसका उद्घाटन रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष रंधीर गुप्ता ने क
Ramgarh News: गिद्दी, निप्र सावन माह के पावन अवसर पर अरगड्डा गुरुवार बाजार में भव्य श्रावणी मेला का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन रामगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष रंधीर गुप्ता ने किया। आयोजकों ने बताया कि यह मेला पूरे एक माह तक संचालित होगा। मेले के आयोजन से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आयोजकों ने बताया कि मेला में डिज्नीलैंड, बच्चों के लिए कई प्रकार के झूले तथा मीना बाजार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मौके पर वार्ड पार्षद सुषमा देवी, ललिता देवी, मीना देवी सहित कई लोग उपस्थित थे।
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