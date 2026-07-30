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Ramgarh News: सावन के अवसर पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। सावन माह के पावन अवसर पर वार्ड संख्या 25 स्थित तेलियातु मोड़ से वार्ड पार्षद सोनी कुमारी के नेतृत्व दर्जनों श्रद्धालु महिल

Ramgarh News: सावन के अवसर पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। सावन माह के पावन अवसर पर वार्ड संख्या 25 स्थित तेलियातु मोड़ से वार्ड पार्षद सोनी कुमारी के नेतृत्व दर्जनों श्रद्धालु महिलाओं ने गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं सिर पर कलश धारण कर जय भोलेनाथ और हर-हर महादेव के जयघोष लगाते हुए तेलियातु मोड़ से ट्रैफिक कॉलोनी होते हुए रेलवे जोड़ा तालाब पहुंचीं। रेलवे जोड़ा तालाब में महिलाओं ने विधि-विधान के साथ कलश में जल भरा। इसके बाद सभी श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुए बरकाकाना शिव मंदिर पहुंचीं।

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यात्रा के दौरान जगह-जगह स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और धार्मिक आयोजन के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। शिव मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और क्षेत्र के कल्याण की प्रार्थना की। मंदिर परिसर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से ओत-प्रोत इस कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को शिवमय वातावरण में सराबोर कर दिया।

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