Ramgarh News: सावन के अवसर पर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे
Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। सावन माह के पावन अवसर पर वार्ड संख्या 25 स्थित तेलियातु मोड़ से वार्ड पार्षद सोनी कुमारी के नेतृत्व दर्जनों श्रद्धालु महिल
Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। सावन माह के पावन अवसर पर वार्ड संख्या 25 स्थित तेलियातु मोड़ से वार्ड पार्षद सोनी कुमारी के नेतृत्व दर्जनों श्रद्धालु महिलाओं ने गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं सिर पर कलश धारण कर जय भोलेनाथ और हर-हर महादेव के जयघोष लगाते हुए तेलियातु मोड़ से ट्रैफिक कॉलोनी होते हुए रेलवे जोड़ा तालाब पहुंचीं। रेलवे जोड़ा तालाब में महिलाओं ने विधि-विधान के साथ कलश में जल भरा। इसके बाद सभी श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुए बरकाकाना शिव मंदिर पहुंचीं।
यात्रा के दौरान जगह-जगह स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और धार्मिक आयोजन के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। शिव मंदिर पहुंचकर महिलाओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और क्षेत्र के कल्याण की प्रार्थना की। मंदिर परिसर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से ओत-प्रोत इस कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को शिवमय वातावरण में सराबोर कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।