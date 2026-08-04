Ramgarh News: संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर भाजपा का कलश वंदन कार्यक्रम

Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि मन चंगा तो कठौती में गंगा के अमर संदेश को जन-जन तक पहुंचाने तथा सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के महान आदर्शों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय भव्य कलश वंदन अभियान का आयोजन हुआ। इसी क्रम में रामगढ़ स्थित शंभु शिवालय मंदिर परिसर में भाजपा रामगढ़ कैंट मंडल अध्यक्ष सुशांत कुमार पांडेय के नेतृत्व में कलश वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संत गुरु रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए समरसता, समानता, सद्भाव और मानव सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर भाजपा रामगढ़ जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने अपने जीवन और वाणी से समाज को समानता, भाईचारे एवं मानवता का संदेश दिया। उनका जीवन आज भी समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर समरसता और सामाजिक एकता की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संत-महापुरुषों के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गुरु रविदास जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा समाज में समरसता एवं सद्भाव को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह से ओत-प्रोत रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में वरुण सिंह, रंजन कुमार सिंह, विजय जायसवाल, समाजसेवी अयोध्या वर्मा शशि शेखर सिंह, ऋषिकेश सिंह, अरविंद सिंह, सरदार अनमोल सिंह, रोबिन गुप्ता,राजीव पामदत्त,शीतल सिंह, विनीता सिंह, मंजू देवी, रमा मिश्रा,सौरभ जायसवाल, मणिशंकर ठाकुर,राजेश ठाकुर, सुनील प्रसाद,आकाश गुप्ता, मनोज कुमार सिंह, गोविंद शाह, सुमित कुमार रविदास, कुणाल दास, प्रमोद यादव,अमित कुमार अग्रवाल,नीतीश कुमार, तरुण साव,जगदीश शर्मा, धीरज साहू, अमित ठाकुर, संजय अग्रवाल, अमर कुमार, सुदीप मिश्रा, अंशु पांडेय, शुभम शर्मा, जीतू यादव, संजय सिंह सिसोदिया, रोशन कुमार, सूरज कुमार,संतोष कुमार वर्मा,नरेश साव, महेंद्र ठाकुर, रविदास समाज से सुमित रवि, प्रेम राम, सनी कुमार दास, सचिन राम लक्ष्मण राम, कुलदीप राम, सोमर राम, छोटे लाल राम, कृष्णा राम सहित शहर के गण्यमान्य लोगों का योगदान रहा।