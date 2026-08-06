Ramgarh News: 12 वें श्री गणेश पूजा महोत्सव के लकी ड्रॉ कूपन का विमोचन

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि । रामगढ़ युवा संघ के तत्वावधान में आयोजित होने वाले 12 वें भव्य श्री गणेश पूजा महोत्सव के तहत विशेष लकी ड्रॉ कूपन का बुधवार की देर शाम भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों ओर संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कूपन का अनावरण कर महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ किया।

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष आयोजित होने वाला लकी ड्रॉ झारखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ होगा। महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में विजेताओं के लिए 15 मोटरसाइकिलें पुरस्कार स्वरूप रखी गई हैं। इसके अलावा कई अन्य आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित हो रहे इस लकी ड्रॉ को लेकर शहरवासियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

कूपन की बिक्री और उत्साह

संघ की ओर से बताया गया कि लकी ड्रॉ कूपन की बिक्री बुधवार से शुरू कर दी गई है। कूपन खरीदने के लिए लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें भागीदारी कर रहे हैं। कूपन विमोचन समारोह में मुख्य संरक्षक आजाद सिंह, तुलसी प्रसाद कुशवाहा के अलावे सरदार अनमोल सिंह, कमल बगड़िया, प्रो. संजय सिंह, नंदकिशोर गुप्ता, विजय जायसवाल, रॉबिन गुप्ता, महेंद्र अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अमित सिन्हा, विनोद गुप्ता, बंटी मोदी, मनीष अग्रवाल, रूपेश गुप्ता, दीनदयाल साहू, धर्मवीर अग्रवाल, संजय अग्रवाल, गणेश राणा, धनंजय कुमार पुटुश, जयप्रकाश अग्रवाल, किशोरी राणा, रविंद्र कुमार रवि, अरविंद महतो और केवल पासवान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जबकि, रामगढ़ युवा संघ के अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश कुशवाहा, सचिव पीयूष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रवि अग्रवाल, अभिजीत चटर्जी, शिवम अग्रवाल, उपेंद्र अग्रवाल, रंजीत अग्रवाल, ऋषि विश्वकर्मा, संजू गुप्ता, राहुल सिंह, शशि शर्मा, संदीप शर्मा, दुर्गा विश्वकर्मा, सूरज प्रजापति, आनंद कुशवाहा, टिंकू कुमार, रोशन दांगी, अमन अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और शुभम सिन्हा सहित संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे।