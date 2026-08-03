Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: मुनिसंघ के सान्निध्य में होंगे धार्मिक आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: रामगढ़ के मेन रोड पर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 108 वसुनंदी महाराज के प्रभावशाली शिष्यों मुनिश्री 108 पुण्यानंद और मुनिश्री 108 शुभानंद के मंगल चातुर्मास के अवसर पर कलश स्थापना समारोह का आयोजन होगा। जैन समाज के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी है, जिसमें सभी सदस्यों से समारोह में शामिल होने की अपील की गई है।

Ramgarh News: मुनिसंघ के सान्निध्य में होंगे धार्मिक आयोजन

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। शहर के मेन रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य भगवंत 108 वसुनंदी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 पुण्यानंद और मुनिश्री 108 शुभानंद (ससंघ) के मंगल चातुर्मास के अवसर पर बुधवार को भव्य मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी जैन समाज के पदाधिकारियों ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। जैन समाज के सचिव और पावन वर्षायोग महासमिति के संयोजक योगेश सेठी ने बताया कि गुरुसंघ पिछले लगभग दो माह से रामगढ़ में विराजमान है। उनके सान्निध्य में पूरे समाज में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण का संचार हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह रामगढ़ जैन समाज का सौभाग्य है कि श्री दिगंबर जैन मंदिर को ऐसे मुनिसंघ का चातुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि चातुर्मास कलश स्थापना सहित सभी धार्मिक अनुष्ठान पंडित संजय शास्त्री (टीकमगढ़) के सान्निध्य में संपन्न होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए जैन समाज का प्रत्येक सदस्य पूरे उत्साह और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र चूड़ीवाल ने समाज के सभी सदस्यों और रामगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में समारोह में शामिल होकर धर्मलाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम को सफल बनाने में ललित चूड़ीवाल, संजय सेठी, विकास रपरिया, देवेंद्र गंगवाल, निशा सेठी, कशिश सेठी, आयुषी चूड़ीवाल, प्रीति गंगवाल, पल्लवी अजमेरा और मनीषा पाटनी का का उल्लेखनीय योगदान रहेगा। प्रेस वार्ता की जानकारी जैन समाज के मीडिया प्रभारी श्रवण जैन ने दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।