Ramgarh News: मुनिसंघ के सान्निध्य में होंगे धार्मिक आयोजन

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। शहर के मेन रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य भगवंत 108 वसुनंदी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 पुण्यानंद और मुनिश्री 108 शुभानंद (ससंघ) के मंगल चातुर्मास के अवसर पर बुधवार को भव्य मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी जैन समाज के पदाधिकारियों ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। जैन समाज के सचिव और पावन वर्षायोग महासमिति के संयोजक योगेश सेठी ने बताया कि गुरुसंघ पिछले लगभग दो माह से रामगढ़ में विराजमान है। उनके सान्निध्य में पूरे समाज में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण का संचार हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह रामगढ़ जैन समाज का सौभाग्य है कि श्री दिगंबर जैन मंदिर को ऐसे मुनिसंघ का चातुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि चातुर्मास कलश स्थापना सहित सभी धार्मिक अनुष्ठान पंडित संजय शास्त्री (टीकमगढ़) के सान्निध्य में संपन्न होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए जैन समाज का प्रत्येक सदस्य पूरे उत्साह और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र चूड़ीवाल ने समाज के सभी सदस्यों और रामगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में समारोह में शामिल होकर धर्मलाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम को सफल बनाने में ललित चूड़ीवाल, संजय सेठी, विकास रपरिया, देवेंद्र गंगवाल, निशा सेठी, कशिश सेठी, आयुषी चूड़ीवाल, प्रीति गंगवाल, पल्लवी अजमेरा और मनीषा पाटनी का का उल्लेखनीय योगदान रहेगा। प्रेस वार्ता की जानकारी जैन समाज के मीडिया प्रभारी श्रवण जैन ने दी।