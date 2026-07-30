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Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा पर पतंजलि योग समिति ने किया हवन-पूजन, योग शिक्षकों को मिला प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पतंजलि योग समिति द्वारा हवन-पूजन और गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद लाल और अर्चना महतो ने की। उपस्थित जनों ने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और स्वामी रामदेव के योग के योगदान की सराहना की। योग शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए।

Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा पर पतंजलि योग समिति ने किया हवन-पूजन, योग शिक्षकों को मिला प्रमाण पत्र

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को जिला कार्यालय रामगढ़ में पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में हवन-पूजन और गुरु वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक प्रमोद लाल और महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी अर्चना महतो ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन से हुआ, जिसे जिला यज्ञ प्रभारी अजय आर्य और जुगल प्रसाद ने विधिवत संपन्न कराया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मंत्र का सामूहिक उच्चारण कर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया।

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वक्ताओं ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि गुरु के ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है।गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान और पतंजलि परिवार के पदाधिकारियों ने योग ऋषि स्वामी रामदेव के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में योग आज जन-जन तक पहुंचा है। योग के माध्यम से लाखों लोग स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हुए हैं, वहीं शिक्षा, आयुर्वेद और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उनका योगदान प्रेरणादायी है। उपस्थित सभी लोगों ने उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान नरेश कर्ण और रवि कुमार को योग शिक्षक प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में जिला संरक्षक ओमप्रकाश मोदी, महिला संरक्षिका अंजली कुमारी, कार्यालय प्रभारी महेंद्र सोनी, महिला कोषाध्यक्ष पिंकी कुमारी, सविता पटेल, यशोदा वर्मा, पुष्पा शर्मा, पूजा शर्मा, रूपा शर्मा, अलीशा सोनी, राजेंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पतंजलि परिवार के सदस्य और योग साधक उपस्थित रहे।

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