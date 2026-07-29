Ramgarh News: नियमित विद्यालय पहुंचेंगे विद्यार्थी, शिक्षा के प्रति बढ़ेगा उत्साह : सुधीर मंगलेश
Ramgarh News: नियमित विद्यालय पहुंचेंगे विद्यार्थी, शिक्षा के प्रति बढ़ेगा उत्साह : सुधीर मंगलेश दुलमी, निज प्रतिनिधि दुलमी प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक
Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि दुलमी प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दुलमी प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सुधीर मंगलेश व प्रखंड प्रसार शिक्षा मिथलेश कुमार ने छात्र-छात्राओं के बीच सरकार की योजना के तहत निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया। इस अवसर पर सुधीर मंगलेश ने कहा कि छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराना उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे दूर-दराज के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय पहुँचने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी तथा पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह और बढ़ेगा।उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासन का पालन करने तथा अपने माता-पिता, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन में सफलता का सबसे मजबूत आधार है और सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार कार्य कर रही है। मौक पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी पंकज कुमार, प्रधानाध्यापक अश्दुला अंसारी, महेंद्र गंझू आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।