Ramgarh News: नियमित विद्यालय पहुंचेंगे विद्यार्थी, शिक्षा के प्रति बढ़ेगा उत्साह : सुधीर मंगलेश

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि दुलमी प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दुलमी प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सुधीर मंगलेश व प्रखंड प्रसार शिक्षा मिथलेश कुमार ने छात्र-छात्राओं के बीच सरकार की योजना के तहत निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया। इस अवसर पर सुधीर मंगलेश ने कहा कि छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराना उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे दूर-दराज के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय पहुँचने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी तथा पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह और बढ़ेगा।उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासन का पालन करने तथा अपने माता-पिता, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया।