Ramgarh News: पहले 11. 10 लाख की ठगी, फिर नाबालिग से मारपीट और जान से मारने की धमकी, मां बेटी ने थाना

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि रोजगार के नाम पर लाखों की ठगी और विरोध करने पर मां और बेटी द्वारा अलग अलग शिकायत रजरप्पा थाना में दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया गया है। पहला मामला में चितरपुर निवासी पूनम देवी पति धिरेन महतो उम्र 40 वर्ष के थाना मे दिए आवेदन के अनुसार उसका कहना है कि रजरप्पा मोड़ निवासी रवि रंजन प्रसाद गुप्ता पिता योगेन्द्र प्रसाद, जो कम्प्यूटर वर्ल्ड एजुकेशन ट्रस्ट के संचालक हैं, से उनकी जान-पहचान थी। उन्होंने लिखित एकरारनामा के तहत भरोसे में आकर कर्ज लेकर ट्रस्ट में 11 लाख 10 हजार रुपये निवेश की थी।

आरोप है कि ट्रस्ट चलने के बाद रवि रंजन हिसाब देने से मुकर गया। ट्रस्ट की कैंटीन-मेस का 10 लाख 58 हजार 400 रुपये भी बकाया रख लिया। दिसंबर 2024 से एक रुपया नहीं मिला। अप्रैल 2026 में सिर्फ 50 हजार रुपये दिए। हिस्सेदारी मांगने पर रवि रंजन ने गारंटी में जमीन देने की बात कही। तीन मई 2026 को जब पूनम उस जमीन पर गईं तो आरोपी अवैध निर्माण करा रहा था। विरोध करने पर गंदी गालियां दी और कहा यहां से भागो, नहीं तो जान मार दूंगा। वहीं उसकी पुत्री 17 वर्षीय रितिका कुमारी द्वारा थाना में दिए आवेदन के अनुसार उसने बताया कि 26 मई 2026 को वह मां के साथ पैसों की बात करने रवि रंजन के घर गई थी। वहां रवि रंजन की पत्नी ने पूनम को गाली देकर मारने के लिए हाथ उठाया। बीच-बचाव करने पर रवि रंजन ने रितिका के गाल पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। वहीं 28 मई को कॉलेज से लौटते समय रजरप्पा मोड़ पर आरोपी ने गलत टिप्पणी कर देख लेंगे की धमकी दी। फिर दो अगस्त को थाना में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दोनों पीड़िताओं ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।