Ramgarh News: क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार किए जा रहे हैं कार्य : ममता

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने बुधवार को सुकरीगढ़ा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में डीएमएफटी मद से बनने वाले तीन अतिरिक्त क्लासरूम और चितरपुर के राजाबांध स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना के तहत चितरपुर पूर्वी पंचायत के कुर्मी टोला में 55 लाख 50 हजार रुपए की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल एवं विधायक प्रतिनिधि अमित महतो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ममता देवी ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।