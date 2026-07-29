Ramgarh News: क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार किए जा रहे हैं कार्य : ममता
Ramgarh News: क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार किए जा रहे हैं कार्य : ममता ----चितरपुर में लाखों रुपये की लागत से विद्या
Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने बुधवार को सुकरीगढ़ा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में डीएमएफटी मद से बनने वाले तीन अतिरिक्त क्लासरूम और चितरपुर के राजाबांध स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना के तहत चितरपुर पूर्वी पंचायत के कुर्मी टोला में 55 लाख 50 हजार रुपए की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल एवं विधायक प्रतिनिधि अमित महतो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ममता देवी ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।
अतिरिक्त क्लासरूम बनने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण से महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में चितरपुर उत्तरी पंचायत की मुखिया मंजू देवी, मंडल सांसद प्रतिनिधि अर्जुन कुमार वर्मा, कांग्रेस नेता एहसान उल्लाह, गणेश अग्रवाल, लक्ष्मण महतो, मो. साजिद, दिनेश महतो, गौरीशंकर महतो, तस्लीम अंसारी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष निरंजन कुमार वर्मा, गणेश प्रसाद, नंदू पांडेय, अजय पटवा, रविंद्र चौधरी, जयंत पोद्दार, अतुल चंद्र पोद्दार, राजेश गोल्डी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।