Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: बोंगावार में पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: कुजू क्षेत्र के बोंगावार में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया गया। वे रांची से गिरिडीह जाते समय पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर रुके। स्वागत के दौरान भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी खेतीबारी में अपने पैतृक गांव जाने की सूचना दी।

Ramgarh News: बोंगावार में पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ स्वागत

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू क्षेत्र के बोंगावार में फोरलेन सड़क के पास झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बुधवार को स्वागत किया गया। वे रांची से गिरिडीह जाने के क्रम में यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर रुके। यहां रामगढ़ जिला भाजपा महामंत्री जगेश्वर प्रजापति के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री खेतीबारी को लेकर अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। स्वागत करने वालों में सांसद प्रतिनिधि मनोज गिरी, परमेश्वर केसरी, देवेंद्र गिरी, विजय गिरी, छोटन प्रजापति, शंकर गिरी समेत अन्य कई भाजपा  कार्यकर्ता शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन की बनी रणनीति
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand BJP Ramgarh News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।