Ramgarh News: रामवि सयाल में विद्यालय प्रबंध समिति का हुआ गठन
Ramgarh News: -जनता भोक्ता बने अध्यक्ष उरीमारी, निज प्ररिनिधि। राजकीय मध्य विद्यालय सयाल में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। इसमें जनता भोक्ता को अध्यक्ष चु
Ramgarh News: उरीमारी, निज प्ररिनिधि। राजकीय मध्य विद्यालय सयाल में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। इसमें जनता भोक्ता को अध्यक्ष चुना गया। इसको लेकर बैठक की गई। बैठक में विद्यालय के समग्र विकास, विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। इसके बाद गठन प्रक्रिया केकेसी 2 उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक एवं पर्यवेक्षक मुकेश कुमार प्रजापति की देखरेख में संपन्न हुई। इस दौरान समाजसेवी वीरेन्द्र पासवान, ओमप्रकाश सिंह, सयाल उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एवं समाजसेवी सत्येन्द्र यादव, उपमुखिया विमलेश कुमार, अरशद अली, कांत प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित थे।
चुने गई कमेटी में सर्वसम्मति से जनता कुमार भोक्ता को समिति का अध्यक्ष, किरण कुमारी को उपाध्यक्ष तथा खुशबू कुमारी को संयोजिका चुना गया। वहीं सरिता देवी, गीता देवी, नुसरत परवीन, दीपक कुमार, मो इरफान, मधेश्वर पाण्डेय एवं सुनीता देवी को सदस्य बनाया गया। बैठक में विद्यालय के शिक्षक कुमारी अनिता सिन्हा, रेखा कुमारी, हृदय कुमारी, कुमकुम कामिनी एवं तमन्ना परवीन के अलावा माता समिति की सदस्य अजमेरी खातून, अफसाना खातून, नीलम देवी आदि शामिल हुईं। लोगों ने नवगठित समिति से विद्यालय के शैक्षणिक एवं आधारभूत विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई।
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