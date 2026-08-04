Ramgarh News: 5 दिनों में मांगें नहीं मानी तो होगा अनिश्चितकालीन धरना

Ramgarh News: उरीमारी, निज प्रतिनिधि। रैयत विस्थापित समिति ने बिरसा परियोजना प्रबंधन को मंगलवार को पत्र देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा है कि 5 दिनों में यदि सकारात्मक वार्ता नहीं होती है और मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना पीओ कार्यालय के समक्ष दिया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि पूर्व में किए आंदोलनों के बाद प्रबंधन ने मांगों को पूरा करने के लिए 20 दिन का समय लिया था। पर समयावधि पूरा होने के बाद भी मांगों पर कोई चर्चा नहीं की गई। जिससे ग्रामीणों में रोष है। कहा गया है कि प्रबंधन न्यू बिरसा सेल की कमेटी से वार्ता नहीं करता है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन तय है।