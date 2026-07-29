Ramgarh News: बारिश से खेतों में लौटी रौनक, धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार
Ramgarh News: रामगढ़ जिले में लगातार बारिश से खेतों में नमी बढ़ गई है, जिससे किसानों ने धान की खेती की तैयारियों को तेज कर दिया है। जुताई, पाटा चलाना और रोपाई का काम हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अगले दिनों में बारिश जारी रही, तो धान की फसल अच्छी होने की संभावना है।
Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। इसके साथ ही किसानों ने धान की खेती की तैयारियों को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। खेतों की जुताई, पाटा चलाने और रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में सुबह से शाम तक किसान खेतों में जुटे हुए हैं और समय पर खेती पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के बाजारटांड़ निवासी किसान अरुण महतो ने बताया कि इस वर्ष मानसून की बारिश देर से शुरू हुई है। जिससे खेती की शुरुआत प्रभावित हुई।
हालांकि अब लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही तो धान की फसल अच्छी होने की पूरी संभावना है। अरुण महतो ने बताया कि एक से दो दिनों के भीतर आधे से अधिक खेतों में धान की रोपाई पूरी हो जाएगी।किसानों का कहना है कि समय पर पर्याप्त वर्षा होने से खेतों में नमी बनी रहेगी। जिससे पौधों का विकास बेहतर होगा और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कृषि विशेषज्ञ किसानों को खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखने तथा संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं ताकि अधिक पानी से फसलों को नुकसान न पहुंचे।
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