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Ramgarh News: केदला वाशरी में विदाई समारोह का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: सीसीएल केदला वाशरी में कार्यरत रामनाथ प्रसाद यादव को सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। परियोजना पदाधिकारी अनुप सिंह ने उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। अधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ और उपहार के साथ सम्मानित किया।

Ramgarh News: केदला वाशरी में विदाई समारोह का आयोजन

Ramgarh News: केदला, निज प्रतिनिधि। सीसीएल की केदला वाशरी में वारलेश ऑपरेटर पद पर कार्यरत रामनाथ प्रसाद यादव को सेवानिवृत होने पर शनिवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परियोजना पदाधिकारी अनुप सिंह ने कहा कि रामनाथ जी ने वाशरी के लिए बेहतर काम किया है। इनके कई योगदान वाशरी के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। यह जहां भी रहें वहां खुश और स्वस्थ रहें और जीवन के आगे का समय अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ बिताएं यही हमारी शुभकामना है। मौके पर परियोजना के अधिकारियों और सहकर्मियों ने पुष्प गुच्छ और उपहार में बैग, डायरी, कलम के साथ शॉल ओढ़ाकर सम्मानित कर विदा किया।

मौके पर मैनेजर चेतन कुमार, महेंद्र किशोर महतो, अजय राम, बीएन सिंह, हीरा यादव, कृष्णा राम, संजय सिंह, महावीर सेठ आदि लोग मुख्य रुप से मौजदू थे।

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