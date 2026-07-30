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Ramgarh News: सरना स्थल गुडरी गढ़ा घुटूवा में सखूवा का पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: बरकाकाना में सरना समिति के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया। उन्होंने सखूवा के पौधे लगाकर उस वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला, जो आदिवासी संस्कृति से जुड़ा है। सभी ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

Ramgarh News: सरना स्थल गुडरी गढ़ा घुटूवा में सखूवा का पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। सरना स्थल गुडरी गढ़ा घुटुवा में गुरुवार को सरना समिति के सदस्यों ने सखूवा का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित वार्ड पार्षद गीता देवी ने कहा कि सखूवा का वृक्ष आदिवासी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। इसमें आदिवासी समाज के लोगों ने भी पौधारोपण में भाग लिया और सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने की अपील की।

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मौके पर विवेक बेदिया, दिनेश करमाली, सुनीता देवी, पूनम कुजूर, ज्योति देवी, तूलिका रानी, रेणु देवी, सुनीता उरांव, राजकुमारी देवी, सुरेंग देवी, सुरती देवी, सरिता देवी, तिलेश्वरी देवी, कांति देवी आदि उपस्थित थे।

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