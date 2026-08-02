Ramgarh News: दुर्गा पूजा समिति ने थाना प्रभारी से की मुलाकात
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि।गिद्दी ए दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने थाना प्रभारी इकबाल हुसैन से रविवार को मिलकर पूजा की तै
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। गिद्दी ए दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने थाना प्रभारी इकबाल हुसैन से रविवार को मिलकर पूजा की तैयारी के संबंध में चर्चा की। जिसमें दूर्गा पूजा को सफल बनाने के लिए विधि व्यवस्था पर चर्चा किया गया। इसके जबाब में थाना प्रभारी ने पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा की में सहयोग करने का आश्वासन दिया। तैयारी को लेकर थाना प्रभारी से मुलाकात करने में समिति के सचिव प्रकाश सिंह, रंधीर सिंह, अवतार कुमार, बसंत राम, विजय कुमार, बबलू सिंह गिरजा सिंह, सूरजचंद्र गोस्वामी, रविंद्र सिंह, जयदीप मुखर्जी आदि उपस्थित थे। बता दें थाना प्रभारी गिद्दी दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक भी है।
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