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Ramgarh News: कोयलांचल में फैल रहा नशे का कारोबार, मौत के सौदागर लील रहे जिंदगियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: --युवा और मजदूर वर्ग सबसे अधिक चपेट में, परिवारों की बढ़ी चिंता राकेश पांडेय  कुजू, निज प्रतिनिधि। कोयलांचल कुजू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में

Ramgarh News: कोयलांचल में फैल रहा नशे का कारोबार, मौत के सौदागर लील रहे जिंदगियां

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कोयलांचल कुजू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों नशे का अवैध कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। नशे के सौदागर युवाओं और मेहनतकश मजदूरों को अपना आसान निशाना बनाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि गांव-गांव और बस्ती-बस्ती में नशीले पदार्थों की उपलब्धता ने अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। कोयलांचल कुजू क्षेत्र में गांजा, अवैध शराब के साथ ही डोडा के ट्रक से भरे खेप के पकड़े जाने से इसके क्षेत्र में पांव पसारने को बल मिला था।

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