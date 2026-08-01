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Ramgarh News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पतरातू प्रखंड मुख्यालय में लोगों की लगी कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: झारखंड सरकार के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित तिथियों पर लगाए जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर --- पतरातू, निज प्रतिन

Ramgarh News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पतरातू प्रखंड मुख्यालय में लोगों की लगी कतार

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। डीसी ऋतुराज के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय रामगढ़ की ओर से शनिवार को पतरातू प्रखंड मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लोगों की कतार लग गई।

शिविर का आयोजन

प्रखंड मुख्यालय के वर्किंग हॉल मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) विपुल उरांव और जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश एक्का के नेतृत्व में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवक-युवतियों एवं वाहन चालकों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भीड़ लग गई। इस दौरान लगभग 96 आवेदकों ने अपना पंजीकरण कराया और परीक्षा में भाग लिया।

परीक्षा परिणाम

यातायात नियमों के परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 62 आवेदक उत्तीर्ण घोषित किए गए। इन सभी सफल आवेदकों का नियमानुसार लर्निंग लाइसेंस निर्गत कर दिया गया। जबकि कठिन प्रयासों के बावजूद 34 आवेदक इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सके। उन्हें निराश नहीं होने की सलाह दी गई।

शिविर की प्रक्रिया

शिविर में लोग सुबह से ही लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरे गए। मौके पर मोटर वाहन निरीक्षक विपुल उरांव ने बताया कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में तिथि निर्धारित कर अलग-अलग दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ताकि लोगों को अपने प्रखंड स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध हो सके और जिला मुख्यालय का बार-बार चक्कर न लगाना पड़े। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र वाहन चालकों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराना है। कैंप में जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी और कर्मी शामिल थे。

नियमित प्रश्न

शिविर में कितने आवेदकों ने पंजीकरण कराया?
शिविर में लगभग 96 आवेदकों ने पंजीकरण कराया।
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