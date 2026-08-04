Ramgarh News: केबल चोरी का विरोध करने पर युवक पर जानलेवा हमला, सोने की चैन छीनी, हालत गंभीर ​वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के ड्राइवरहाट नि

Ramgarh News: ​वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के ड्राइवरहाट निवासी जावेद अख्तर (उम्र 38 वर्ष) पर कुछ असामाजिक तत्वों ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने और छीना-झपटी का मामला सामने आया है। घटना बीती रात्रि 3 लगभग 8:30 बजे की बताई जा रही है।

घायल जावेद अख्तर का इलाज ​गंभीर रूप से घायल जावेद अख्तर का इलाज फिलहाल टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है, जहां उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।

केबल चोरी रोकने पर किया हमला ​पीड़ित की पत्नी सोनी खातून ने ओपी प्रभारी को दिए गए लिखित आवेदन में कहा है कि 3 अगस्त की रात को कुछ लोग उनके घर के पास कंपनी का केबल काटकर चोरी कर रहे थे। जब जावेद अख्तर पिता इमामुद्दीन ने इस चोरी का विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। ​पीड़िता ने आवेदन में निम्नलिखित लोगों को आरोपी बनाया है। जिसमें ​सागर तुरी पिता सितल तुरी, ​अजय तुरी पिता सितल तुरी,

​सितल तुरी की पत्नी (तीनों निवासी 07 नंबर कॉलोनी, आरा सारुबेड़ा, कुज्जु ओपी), ​सूरज तुरी पिता सुनील तुरी, निवासी ड्राइवर हाट, ब्लॉक टी-2, पानी टंकी रोड सहित ​4 से 5 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।

कानूनी कार्रवाई की गुहार घटना के बाद पीड़िता सोनी खातून ने मंगलवार को वेस्ट बोकारो ओपी में आवेदन देकर सभी नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता इस घटना के बाद मंगलवार को बारघुट्टू मध्य पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अशोक यादव के नेतृत्व में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। जिसमें आज के बाद इस तरह की घटना पर कानूनी कारवाई, अब तक के इलाज का खर्च और सिटी स्कैन के बाद होने वाले खर्च का वहन आरोपी पक्ष करेंगे।