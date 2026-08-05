Ramgarh News: वोटर लिस्ट से कटा 1.34 लाख वोटरों का नाम, दावा-आपत्ति का मौका शुरू

Ramgarh News: रामगढ़ जिले में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसमें 1,34,217 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियों के लिए अवसर दिया है। जिले के 7,55,455 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। नवीनतम सुनवाई 5 सितंबर से शुरू होगी।

Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत रामगढ़ जिले में बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। प्रारूप सूची के अनुसार जिले के 1,34,217 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इन मतदाताओं को दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है। संबंधित दावों और आपत्तियों के निपटारे तथा सत्यापन के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार जिले के कुल 7,55,455 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इनमें 6,21,238 मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में बरकरार रखा गया है, जबकि 1,34,217 मतदाताओं के नाम यूईएफ श्रेणी में डालते हुए प्रारूप सूची से हटा दिया गया है।

हटाए गए नामों का विवरण जारी आंकड़ों के अनुसार हटाए गए नामों में 19,800 मृत, 55,014 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 12,437 पहले से अन्य स्थान की मतदाता सूची में दर्ज, 46,198 अनुपस्थित तथा 768 अन्य कारणों के मामले शामिल हैं। निर्वाचन आयोग अब इन सभी मामलों का सत्यापन करेगा और दावा-आपर्तियों के निपटारे के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े 22-बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,90,873 मतदाताओं में से 75,167 नाम प्रारूप सूची से हटाए गए हैं, जबकि 3,15,706 मतदाताओं के नाम बरकरार हैं। पतरातू प्रखंड में सबसे अधिक 44,676, बड़कागांव में 18,394 तथा केरेडारी में 12,097 नाम हटाए गए हैं।

23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,64,582 मतदाताओं में से 59,050 नाम प्रारूप सूची से हटाए गए हैं, जबकि 3,05,532 मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हैं। रामगढ़ प्रखंड में सबसे अधिक 32,090, गोला में 13,622, चितरपुर में 8,887 तथा दुलमी में 4,451 नाम हटाए गए हैं।

मतदाता अपील जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने मतदान केंद्र पर प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, पता, आयु, फोटो एवं अन्य विवरण का मिलान करें। यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हट गया है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित प्रपत्र के माध्यम से दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकता है। दावों एवं आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

दावा-आपत्ति प्रक्रिया बताते चलें कि बुधवार से सभी बूथों में दावा-आपत्ति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जो आगामी 4 सितंबर तक लिए जाएंगे। वहीं आगामी 5 सितंबर से एक माह तक इन मामलों में सुनवाई और नोटिश प्रक्रिया की जाएगी।

नए मतदाताओं का नाम जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि जारी मतदाता सूची में 1.34 लाख मतदाताओं का नाम लिस्ट वे हटा दिया गया है। दावा-आपत्ति प्रक्रिया के बाद सुनवाई और नोटिश प्रक्रिया की जाएगी। जिसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।