Ramgarh News: जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
Ramgarh News: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं,
Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, कल्याण एवं आपूर्ति सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से योजनाओं के संचालन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
साथ ही नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करने पर बल दिया।बैठक में जन शिकायतों के निष्पादन, आधारभूत संरचना विकास, पेयजल व्यवस्था, विद्यालयों एवं स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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