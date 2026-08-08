Ramgarh News: मध्य विद्यालय गिद्दी सी में नोटबुक वितरित किया गया
Ramgarh News: गिद्दी के राजकीय मध्य विद्यालय में शनिवार को छात्रों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत नोटबुक वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लखनलाल महतो ने कक्षा 1 से 8 तक कुल 204 छात्रों को नोटबुक प्रदान किए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गोपाल राम सहित अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। राजकीय मध्य विद्यालय गिद्दी सी में शनिवार को छात्रों को समग्र शिक्षा अभियान प्रदत नोटबुक वितरित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डाड़ी प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष सह मुखिया लखनलाल महतो ने छात्रों को नोटबुक वितरित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गोपाल राम ने बताया विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक कुल 204 छात्र-छात्राओं को नोटबुक प्रदान किया गया। 20 सुत्री सदस्य प्रधानाध्यापक गोपाल राम, तीर्थनाथ महतो, सुबोध महतो, श्रवण कुमार सिंह, शिक्षक मो मुबारक अंसारी, शिक्षिका देवकी देवी, रेखा कुमारी, सुशीला कुमारी, पूनम कुमारी, शबाना यास्मीन, मैनो टुडू, रेखा देवी उपस्थित थीं।
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