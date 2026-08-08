Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: मध्य विद्यालय गिद्दी सी में नोटबुक वितरित किया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: गिद्दी के राजकीय मध्य विद्यालय में शनिवार को छात्रों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत नोटबुक वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लखनलाल महतो ने कक्षा 1 से 8 तक कुल 204 छात्रों को नोटबुक प्रदान किए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गोपाल राम सहित अन्य शिक्षकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

Ramgarh News: मध्य विद्यालय गिद्दी सी में नोटबुक वितरित किया गया

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। राजकीय मध्य विद्यालय गिद्दी सी में शनिवार को छात्रों को समग्र शिक्षा अभियान प्रदत नोटबुक वितरित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डाड़ी प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष सह मुखिया लखनलाल महतो ने छात्रों को नोटबुक वितरित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गोपाल राम ने बताया विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक कुल 204 छात्र-छात्राओं को नोटबुक प्रदान किया गया। 20 सुत्री सदस्य प्रधानाध्यापक गोपाल राम, तीर्थनाथ महतो, सुबोध महतो, श्रवण कुमार सिंह, शिक्षक मो मुबारक अंसारी, शिक्षिका देवकी देवी, रेखा कुमारी, सुशीला कुमारी, पूनम कुमारी, शबाना यास्मीन, मैनो टुडू, रेखा देवी उपस्थित थीं।

ये भी पढ़ें:Pakur News: 26 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरित
ये भी पढ़ें:Gonda News: परिषदीय विद्यालय में 80 बच्चों को बांटी स्टेशनरी किट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।