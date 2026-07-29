Ramgarh News: मृत पाए गए 20 हजार मतदाता, 46 हजार हैं जिले से अनुपस्थित

Ramgarh News: रामगढ़ जिले के 22-बड़कागांव और 23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता फॉर्म के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो गया है। कुल 7,55,455 मतदाताओं में से सभी के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। इसमें यूईएफ श्रेणी में दर्ज किए गए 1,34,217 मतदाता शामिल हैं। अब सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत रामगढ़ जिले के 22-बड़कागांव और 23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जिले के कुल 7,55,455 मतदाताओं में से सभी के प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। इनमें 6,21,238 मतदाताओं का विवरण सामान्य रूप से डिजिटाइज किया गया, जबकि 1,34,217 मतदाता यूईएफ श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 19,800 मतदाताओं की मृत्यु, 55,014 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 12,437 पहले से नामांकित, 46,198 अनुपस्थित तथा 768 अन्य कारणों से यूईएफ श्रेणी में शामिल किए गए हैं। जिले में यूईएफ का प्रतिशत 17.77 प्रतिशत दर्ज किया गया है。

22-बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र 22-बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,90,873 मतदाता हैं। इनमें 3,15,706 मतदाताओं का सामान्य डिजिटाइजेशन हुआ, जबकि 75,167 मतदाता यूईएफ श्रेणी में हैं। इस विधानसभा में यूईएफ का प्रतिशत 19.23 प्रतिशत है। पतरातू प्रखंड में सबसे अधिक 44,676 यूईएफ दर्ज किए गए, जबकि केरेडारी में 12,097 और बड़कागांव प्रखंड में 18,394 यूईएफ दर्ज हुए।

23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र वहीं 23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,64,582 मतदाता हैं। इनमें 3,05,532 मतदाताओं का सामान्य डिजिटाइजेशन हुआ तथा 59,050 मतदाता यूईएफ श्रेणी में शामिल किए गए। इस विधानसभा में यूईएफ का प्रतिशत 16.20 प्रतिशत है। रामगढ़ प्रखंड में सबसे अधिक 32,090 यूईएफ, गोला में 13,622, चितरपुर में 8,887 तथा दुलमी में 4,451 यूईएफ दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार जिले के सभी 7,55,455 मतदाताओं के प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा होने के साथ एसआईआर अभियान का यह चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब यूईएफ श्रेणी में शामिल मतदाताओं के मामलों का निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।