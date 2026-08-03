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Ramgarh News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ वेस्ट बोकारो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: पवित्र सावन माह की पहली सोमवारी पर वेस्ट बोकारो में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा के लिए लगी रहीं। क्षेत्र में हर-हर महादेव का जयघोष सुनाई दिया। ओपी प्रभारी दीपक कुमार ने भी भगवान शिव की पूजा की और सभी से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की।

Ramgarh News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ वेस्ट बोकारो

Ramgarh News: वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। पवित्र सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार को वेस्ट बोकारो कोयलांचल और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। पूरे क्षेत्र में हर-हर महादेव और जय शिव शंभू के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, मदार, पुष्प एवं फल अर्पित किए तथा परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना की। इस पावन अवसर पर वेस्ट बोकारो ओपी प्रभारी दीपक कुमार ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर क्षेत्र में शांति, सौहार्द और समृद्धि की प्रार्थना की। पूजा के उपरांत उन्होंने स्थानीय लोगों से सावन एवं अन्य पर्व-त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की。

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श्रद्धालुओं की भीड़

सावन की पहली सोमवारी पर वेस्ट बोकारो के बाजारटांड़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर, राजेंद्र नगर शिवालय, कालबाड़ी शिवालय, बड़गांव, नावाडीह, सारूबेड़ा, सोनडीहा तथा मंडाटांड़ स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कई मंदिरों में सुबह से देर शाम तक जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों एवं आसपास पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई थी। पूरे दिन क्षेत्र में धार्मिक उल्लास, अनुशासन और श्रद्धा का माहौल बना रहा।

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सामान्य प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर किस चीज़ का संगम देखने को मिला?
श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।
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