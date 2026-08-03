Ramgarh News: उल्लास और आस्था के साथ मनी सावन की पहली सोमवारी, शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Ramgarh News: रामगढ़ में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शिवालयों में लगीं। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों ने गंगाजल, दूध, और फल अर्पित किए। प्रशासन और मंदिर समितियों की व्यवस्थाओं से पूजा शांतिपूर्ण रही। भक्तिमय माहौल में विशेष अनुष्ठान और आरती का आयोजन हुआ।

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को जिले भर के शिवालयों में आस्था, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। बोल बम, हर-हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयघोष से पूरा जिला शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल अर्पित कर भगवान शिव का विधिवत जलाभिषेक किया। परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। मंदिर समितियों और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना की。

जलार्पण के लिए मंदिरों में दिनभर उमड़ा भक्तों का रेला सावन की पहली सोमवारी को जिले के प्रमुख शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। रामगढ़ेश्वर महादेव किला मंदिर, सिद्धेश्वर धाम मंदिर, जलाराम शिव मंदिर, शिव मंदिर गोरियारीबागी, कैथा शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगाजल और पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। महिलाओं, युवाओं और कांवरियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसरों में स्वयंसेवकों और समिति के सदस्यों ने कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए। पेयजल, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के कारण दर्शन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित रही।

सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई पूजा सावन माह को लेकर जिले के प्रमुख शिवालयों में पहले से की गई तैयारियां पहली सोमवारी को सफल साबित हुईं। रामगढ़ेश्वर महादेव किला मंदिर, प्राचीन काली मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, श्री सत्यनारायण मारवाड़ी मंदिर, सिद्धेश्वर धाम मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, जलाराम शिव मंदिर, शिव मंदिर गोरियारीबागी और कैथा शिव मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। प्रशासन की ओर से मंदिर परिसरों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना की।

रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और आरती से भक्तिमय रहा माहौल पहली सोमवारी के अवसर पर जिले के विभिन्न शिवालयों में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। रामगढ़ेश्वर महादेव किला मंदिर, सिद्धेश्वर धाम मंदिर, जलाराम शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, शिव चालीसा पाठ और विशेष आरती का आयोजन हुआ। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन और शिव महिमा का गुणगान देर शाम तक चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहे और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर पुण्य लाभ अर्जित किया।

रंग-बिरंगे फूलों से सजा बाबा का दरबार बना आकर्षण का केंद्र संध्या बेला में जिले के प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का भव्य और आकर्षक शृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना। रामगढ़ेश्वर महादेव किला मंदिर, सिद्धेश्वर धाम मंदिर, जलाराम शिव मंदिर, कैथा शिव मंदिर सहित कई शिवालयों को रंग-बिरंगे फूलों, आकर्षक विद्युत सज्जा और मनमोहक प्रकाश व्यवस्था से सजाया गया। विशेष आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। देर रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा।