Ramgarh News: शिवालयों में शिव भक्तों ने की बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। सावन का पावन माह गुरुवार से शुरू हो गया। इस पावन माह की शुरुआत में पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में शिव भक्तों ने श्र
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। सावन का पावन माह गुरुवार से शुरू हो गया। इस पावन माह की शुरुआत में पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में शिव भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही जलाभिषेक भी किया। इस अवसर पर पतरातू, टेरपा, रेलवे कॉलोनी, सांकुल, पतरातू, पीटीपीएस, हनुमानगढ़ी, पंचमंदिर, कटिया, सोलिया, पलानी, जनता नगर, गरेवावाटांड़, सोलिया, तालाटांड़, शाह कॉलोनी आदि के शिवालयों में श्रद्धालु भक्तों ने पूजा-अर्चना की।
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