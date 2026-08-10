Ramgarh News: सावन के दूसरी सोमवारी पर भी शिवालयों में भक्तो उमड़ी भीड़
Ramgarh News: गिद्दी, रेलीगढ़ा और आसपास के गांवों में सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर भक्तों ने शिवालयों में पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाएं और युवा गेरुआ वस्त्र पहनकर आये और बोल बम तथा हर-हर महादेव के नारे लगाते हुए उपवास रखकर पूजा की।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। गिद्दी, रेलीगढ़ा, गिद्दी सी और पास के गांवों में सावन महीना की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की काफी भीड़ रही। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की। पौ फटने से पूर्व ही मंदिरों में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया। सोमवारी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। कई शिव भक्त गेरुआ वस्त्र धारण कर शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे। इस दौरान बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। आरती और भजन-कीर्तण से माहौल भक्तिमय बना रहा। कई भक्तों ने पूरे दिन उपवास रखकर भोले बाबा की पूजा की।
शिवभक्तों ने गंगा जल के साथ ही बेलपत्र, फल-फूल, भांग, धतूरा आदि अर्पित कर पूजा की। महिलाओं के साथ काफी संख्या में युवकों, युवतियों ने भी मंदिर पहुंच कर पूजा-अर्चना की।
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