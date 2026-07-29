Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: डीसी ऋतुराज ने पतरातू प्रखंड का किया दौरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: - स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर

Ramgarh News: डीसी ऋतुराज ने पतरातू प्रखंड का किया दौरा

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। उपायुक्त ऋतुराज ने बुधवार पतरातू प्रखंड का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू एवं अंचल कार्यालय पतरातू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, जन शिकायतों के निष्पादन, राजस्व प्रशासन एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों में गुणवत्ता एवं गति लाने के निर्देश दिए।--- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू का निरीक्षण, मरीजों से की बातचीत---निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने वार्डों, ओपीडी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इलाज कराने आए मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता तथा चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:Ramgarh News: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरकाकाना का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण

उपायुक्त ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सरकार की जननी सुरक्षा योजना से शत-प्रतिशत जोड़ने तथा पात्र लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।