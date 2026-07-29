Ramgarh News: डीसी ऋतुराज ने पतरातू प्रखंड का किया दौरा

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। उपायुक्त ऋतुराज ने बुधवार पतरातू प्रखंड का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू एवं अंचल कार्यालय पतरातू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, जन शिकायतों के निष्पादन, राजस्व प्रशासन एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों में गुणवत्ता एवं गति लाने के निर्देश दिए।--- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू का निरीक्षण, मरीजों से की बातचीत---निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने वार्डों, ओपीडी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इलाज कराने आए मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता तथा चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली।