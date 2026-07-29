Ramgarh News: डीसी ऋतुराज ने पतरातू प्रखंड का किया दौरा
Ramgarh News: - स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर झारखंड, रामगढ़, शहर
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। उपायुक्त ऋतुराज ने बुधवार पतरातू प्रखंड का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू एवं अंचल कार्यालय पतरातू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, जन शिकायतों के निष्पादन, राजस्व प्रशासन एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यों में गुणवत्ता एवं गति लाने के निर्देश दिए।--- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू का निरीक्षण, मरीजों से की बातचीत---निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने वार्डों, ओपीडी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इलाज कराने आए मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता तथा चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली।
उपायुक्त ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सरकार की जननी सुरक्षा योजना से शत-प्रतिशत जोड़ने तथा पात्र लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।
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