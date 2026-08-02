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Ramgarh News: विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने विस्थापित गांवों में तड़ित चालक लगाने का किया मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: पतरातू में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने पीवीयूएनएल से तड़ित चालक लगाने का आग्रह किया है। हाल ही में वज्रपात से 2 महिलाओं और 1 युवती की मृत्यु हो गई। मोर्चा ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को मुआवजा और चिकित्सा सुविधा के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा की मांग की है।

Ramgarh News: विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने विस्थापित गांवों में तड़ित चालक लगाने का किया मांग

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने पीवीयूएनएल से विस्थापित प्रभावित गांवों में तड़ित चालक लगाने की मांग की है। मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पीवीयूएनएल पतरातू के विस्थापित प्रभावित 25 गांव में से सांकूल और पलानी में वज्रपात के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दो महिला और एक युवती की मृत्यु हो गई। साथ ही एक महिला और एक बालिका घायल हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का लहर फैल गया। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करती है। साथ ही प्रशासन से मृतकों व घायलों के परिवारों को मुआवजा देने का मांग करती है।

मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य नारायण प्रसाद ने कहा कि पीवीयूएनएल के पूर्व सीईओ आरके सिंह के साथ हुए बैठक में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी थी कि सभी 25 विस्थापित प्रभावित गांवों में वज्रपात से सुरक्षा हेतु सीडी फंड से तड़ित चालक लगाया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा के लिए एक फ्री एम्बुलेंस सेवा दिया जाए।इसमें पूर्व सीईओ साहब की ओर से आश्वस्त किया गया था कि दो-तीन महीने के अंदर इसको हम करवाने का प्रयास करेंगे।लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पीवीयूएनएल की ओर से आज तक किसी भी गांव में तडित चालक नहीं लगाया गया है। जबकि करोड़ों रूपया का सीडी फंड किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए दुरुपयोग कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में जिस काम से सामूहिक लाभ हो। लोगों के जीवन की रक्षा हो सके इस पर प्रबंधन ध्यान दे तो क्षेत्र में पीवीयूएनएल के प्रति अच्छा संदेश जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उपायुक्त और सीईओ, संघर्ष मोर्चा मांग करती है कि इस मार्मिक घटना को संज्ञान में लेते हुए अविलंब 25 गांव में जगह-जगह तड़ित चालक लगवाया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा हेतु फ्री एम्बुलेंस प्रत्येक गांव में दिया जाए। ताकि इस तरह की प्राकृतिक आपदा का शिकार फिर से कोई क्षेत्रवासी न हो।

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