Ramgarh News: डिग्री कॉलेज के लिए गरगाली में स्थल चयन की मांग, विधायक को सौंपा आवेदन
Ramgarh News: मांडू में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक तिवारी महतो से मिला। उन्होंने महतो को सम्मानित किया और गरगाली रोड पर कॉलेज के लिए जगह देने की मांग की। विधायक ने स्थल की जांच का निर्देश दिया ताकि कॉलेज की स्थापना से स्थानीय छात्रों और ग्रामीणों को लाभ मिल सके।
Ramgarh News: मांडू, निज प्रतिनिधि। मांडू में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए सोमवार को मांडू चट्टी पंचायत की मुखिया अनीता देवी, विधायक प्रतिनिधि सह उपमुखिया पंकज कुमार गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल भूइयां समेत ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल विधायक तिवारी महतो के आवास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपते हुए गरगाली रोड स्थित भूमि पर डिग्री कॉलेज बनाने की मांग की। आवेदन के साथ संबंधित भूमि का नक्शा और खतियान भी संलग्न किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह स्थान मांडू, डांडी, चुरचू, रामगढ़, हजारीबाग और बड़कागांव क्षेत्र से बेहतर सड़क संपर्क होने के कारण सबसे उपयुक्त है।
साथ ही यह प्रखंड मुख्यालय के समीप और सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर है। विधायक तिवारी महतो ने मौके पर ही एलआरडीसी से फोन पर बात कर स्थल की शीघ्र जांच कराने और उपयुक्त स्थान का चयन करने का निर्देश दिया, ताकि डिग्री कॉलेज की स्थापना से पूरे क्षेत्र के छात्रों और ग्रामीणों को लाभ मिल सके।
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