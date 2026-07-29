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Ramgarh News: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरकाकाना का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरकाकाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण में चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए और मरीजों की संख्या कम थी। उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने की भी योजना बनाई गई।

Ramgarh News: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरकाकाना का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण

Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज ने बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरकाकाना का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में अपेक्षाकृत कम मरीजों के आने की बात भी सामने आई। इस पर उपायुक्त ने गंभीरता दिखाते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित चिकित्सक, एएनएम सहित अन्य संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की जिम्मेदारी है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरकाकाना के बेहतर एवं प्रभावी संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र उन्हें उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या बढ़ाने, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति तथा आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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