Ramgarh News: वर्ग आठ के छह विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण

Ramgarh News: मांडू, निज प्रतिनिधि। राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय, मांडू चट्टी में बुधवार को राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत समारोह आयोजित कर वर्ग आठ के छह छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मांडू चट्टी पंचायत की मुखिया अनीता देवी ने विद्यार्थियों को साइकिल सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।मुखिया अनीता देवी ने कहा कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार की साइकिल योजना का उद्देश्य बच्चों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना है।उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से विद्यालय आने, पूरी लगन के साथ अध्ययन करने तथा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने की अपील की।समारोह