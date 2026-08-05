Ramgarh News: वर्ग आठ के छह विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण
Ramgarh News: मांडू चट्टी के राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत छह विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। मुखिया अनीता देवी ने छात्रों को भविष्य की शुभकामनाएं दीं और शिक्षा का महत्व बताया। विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल भुइयां ने भी बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का संदेश दिया।
Ramgarh News: मांडू, निज प्रतिनिधि। राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय, मांडू चट्टी में बुधवार को राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत समारोह आयोजित कर वर्ग आठ के छह छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मांडू चट्टी पंचायत की मुखिया अनीता देवी ने विद्यार्थियों को साइकिल सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।मुखिया अनीता देवी ने कहा कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार की साइकिल योजना का उद्देश्य बच्चों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना है।उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से विद्यालय आने, पूरी लगन के साथ अध्ययन करने तथा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने की अपील की।समारोह
में विधायक प्रतिनिधि छोटेलाल भुइयां ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें और अपने परिवार तथा क्षेत्र का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में वार्ड सदस्य शमा फिरदौस, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मरियम मखदली नगेसिया, मो. मी. आलम, रविंद्र कुमार मुर्मू सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। समारोह का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और साइकिल मिलने से विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी।
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